Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: влучили в об'єкт промисловості й будинки
Уранці понеділка, 28 серпня, російські терористи здійснили атаку на промисловий об'єкт Полтавської області, а також обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого зруйновані будинки
Про атаку на Полтавщину повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.
"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.
Крім того, як заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вранці російська армія здійснила ракетний обстріл Кривого Рогу. Для цього окупанти застосували тактичну авіацію з південного напрямку.
Внаслідок атаки у місті зруйновані два дачні будинки, ще 5 – понівечені. Через влучання зайнялася господарська споруда.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наразі наслідки удару уточнюються.
Ракетна небезпека 28 серпня по Україні тривала з 03:39 по 04:58, про це писали Повітряні сили ЗСУ.
О 04:23 ПС заявили про роботу ППО на Дніпропетровщині.
- Напередодні російська армія обстріляла центр Херсона та село Вірівка Тягинської громади Херсонщини, внаслідок чого загинули дві жінки та поранено двох чоловіків.
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