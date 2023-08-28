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Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: влучили в об'єкт промисловості й будинки

28 серпня, 2023 понедiлок
07:58
Війна з Росією Атака шахедів на Кривий Ріг

Уранці понеділка, 28 серпня, російські терористи здійснили атаку на промисловий об'єкт Полтавської області, а також обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого зруйновані будинки

Про атаку на Полтавщину повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Крім того, як заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вранці російська армія здійснила ракетний обстріл Кривого Рогу. Для цього окупанти застосували тактичну авіацію з південного напрямку.

Внаслідок атаки у місті зруйновані два дачні будинки, ще 5 – понівечені. Через влучання зайнялася господарська споруда. 

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наразі наслідки удару уточнюються.

Ракетна небезпека 28 серпня по Україні тривала з 03:39 по 04:58, про це писали Повітряні сили ЗСУ. 

О 04:23 ПС заявили про роботу ППО на Дніпропетровщині.

  • Напередодні російська армія обстріляла центр Херсона та село Вірівка Тягинської громади Херсонщини, внаслідок чого загинули дві жінки та поранено двох чоловіків.
Україна
Росія
російська армія
Полтавщина
Дніпропетровщина
повітряна тривога
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2023, понедiлок
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