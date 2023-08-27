Росіяни обстріляли Херсонщину: одна жінка загинула, поранено чоловіка
У неділю, 27 серпня, ворог обстріляв Вірівку Тягинської громади Херсонщини, загинула жінка, поранено чоловіка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що померла 35-річна жінка, пораненого чоловіка доставили до лікарні.
"Окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади. На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері суботи, 26 серпня, Росія завдала удару по підприємству у Херсоні.
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