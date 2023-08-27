Росіяни обстріляли Херсонщину: одна жінка загинула, поранено чоловіка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що померла 35-річна жінка, пораненого чоловіка доставили до лікарні.

"Окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади. На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями", - йдеться у повідомленні.