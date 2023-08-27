Російська армія обстріляла із РСЗВ північ Харківщини: загинула жінка
Удень неділі, 27 серпня, із реактивної системи залпового вогню російські терористи завдали ударів по селу Одноробівка Золочівської громади Харківської області, через що загинула жінка
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що внаслідок російської атаки по Богодухівському району близько 13 години загинула 39-річна жінка. Під час обстрілу вона перебувала на території домоволодіння.
Крім того, загорівся кіоск поруч.
Очільник ОВА додав, що до місця влучання спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.
- Також напередодні ворог обстріляв Вірівку Тягинської громади Херсонщини: загинула жінка, поранено чоловіка.
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