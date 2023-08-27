Російська армія обстріляла із РСЗВ північ Харківщини: загинула жінка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок російської атаки по Богодухівському району близько 13 години загинула 39-річна жінка. Під час обстрілу вона перебувала на території домоволодіння.

Крім того, загорівся кіоск поруч.

Очільник ОВА додав, що до місця влучання спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.