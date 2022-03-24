Повітряних Сил ЗСУ знищили 11 повітряних цілей російських окупантів
Серед них сім літаків та один вертоліт.
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.
23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів: 7 літаків, 1 гелікоптер, 1 БпЛА (ОТР), 2 крилаті ракети.
- Нагадаємо, ОТР "Схід" повідомили про знищення 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки.
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