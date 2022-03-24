За добу відбито 6 атак, знищено 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"
Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч агресору.
Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук ОТУ "Схід", інформує Еспресо.TV.
У повідомленні зазначається, що протягом доби, наші захисники відбили 6 атак та знищили:
особового складу – до 100, танки – 4, БМП – 4, БТР – 1, САУ, гармат – 9, РСЗВ – 1, АТ – 8, БПЛА – 1, захоплено БМП-3 – 2.
"Як бачимо, чергова примусова мобілізація не допомагає. Набраний людський ресурс виявився не підготовленим та деморалізованим, і кращий варіант для окупантів просто здатися у полон, бо в інакшому варіанті – тільки смерть!", - зазначають військові.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе