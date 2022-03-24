За добу відбито 6 атак, знищено 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"

Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбук ОТУ "Схід", інформує Еспресо.TV.

У повідомленні зазначається, що протягом доби, наші захисники відбили 6 атак та знищили:

особового складу – до 100, танки – 4, БМП – 4, БТР – 1, САУ, гармат – 9, РСЗВ – 1, АТ – 8, БПЛА – 1, захоплено БМП-3 – 2.

"Як бачимо, чергова примусова мобілізація не допомагає. Набраний людський ресурс виявився не підготовленим та деморалізованим, і кращий варіант для окупантів просто здатися у полон, бо в інакшому варіанті – тільки смерть!", - зазначають військові.

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