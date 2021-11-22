Повний цикл вакцинації пройшли понад 550 тис. працівників шкіл
Станом на 22 листопада 2021 року принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щепилися 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації пройшли понад 550 тис. вчителів (84,5%)
Про це повідомив у Telegram очільник МОН Сергій Шкарлет.
Найкращу статистику повного циклу вакцинації демонструють Донецька (92,7%), Харківська (92,5%), Луганська (92,4%) та Черкаська (92,2%) області.
У Києві двома дозами вакцини від COVID-19 щеплено понад 30 тис. освітян (86%).
Міністр нагадав, що наразі очне навчання в Україні здійснюють понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.
- Нагадаємо, упродовж тижня 15-21 листопада частка повністю вакцинованих українців збільшилася на 2% - з 21% до 23%.
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