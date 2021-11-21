Наразі від COVID-19 повністю вакциновано 23% населення України

З це про посилання на агентство офіційні дані Мінохороніздоровья звертає уваг Еспресо.TV .



Дві дози антикоронавірусної вакцини станом на сьогодні, 21 листопада 2021 року, мають 9 7 63 865 осіб.



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З огляду на останні офіційні дані щодо населення України, станом на 1 січня 2021 року, за інформацією Держкомстату , таких було 41 588 354 особи, які вийшли повністю щепленими від коронавірусу становить 23,47% українців.

Мінулої неділі, 14 листопада, частина повністю вакцинованих українців складала 20,83% .

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