Наразі від COVID-19 повністю вакциновано 23% населення України
За останній тиждень частка вакцинованих українців збільшилася на 2% - з 21% до 23%
З це про посилання на агентство офіційні дані Мінохороніздоровья звертає уваг Еспресо.TV .
Дві дози антикоронавірусної вакцини станом на сьогодні, 21 листопада 2021 року, мають 9 7 63 865 осіб.
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З огляду на останні офіційні дані щодо населення України, станом на 1 січня 2021 року, за інформацією Держкомстату , таких було 41 588 354 особи, які вийшли повністю щепленими від коронавірусу становить 23,47% українців.
- Мінулої неділі, 14 листопада, частина повністю вакцинованих українців складала 20,83% .
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