Повну вакцинацію від COVID-19 отримав 21% українців
Незважаючи на значне пришвидшення темпів антикоронавірусної вакцинації, обсяг повністю щеплених від COVID-19 в Україні лише перетнув позначку в 20%
Про це розповідає Еспресо.TV.
Так, другу вакцину протягом останньої доби, 13 листопада 2021 року, як зазначають в Мінохорониздоров'я, отримали 79 484 особи.
Дві дози станом на сьогодні, на 14 листопада, мають 8 665 945 осіб.
Враховуючи останні офіційні дані щодо кількості населення України, а станом на 1 січня 2021 року, за інформацією Держкомстату, таких було 41 588 354 осіб, виходить що повністю щепленими від коронавірусу є 20,83% українців.
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