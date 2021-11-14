Повну вакцинацію від COVID-19 отримав 21% українців

Про це розповідає Еспресо.TV.



Так, другу вакцину протягом останньої доби, 13 листопада 2021 року, як зазначають в Мінохорониздоров'я, отримали 79 484 особи.



Дві дози станом на сьогодні, на 14 листопада, мають 8 665 945 осіб.



Враховуючи останні офіційні дані щодо кількості населення України, а станом на 1 січня 2021 року, за інформацією Держкомстату, таких було 41 588 354 осіб, виходить що повністю щепленими від коронавірусу є 20,83% українців.



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