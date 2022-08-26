Повномасштабна агресія РФ: кількість загиблих українських дітей знову зросла
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 377 дітей та ще понад 733 отримали поранення
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"Більше ніж 1110 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 26 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Ці дані не остаточні, адже немає інформації з місць ведення бойових дій і на тимчасово окупованих.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 388, Харківщині - 202, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Миколаївщині - 67, Луганщині - 61, Херсонщині - 55 та Запорізькій області - 42.
Учора, 25 серпня російські окупанти обстріляли м. Оріхів Запорізької області. Внаслідок цього загинув 17-річний підліток.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додають в прокуратурі.
- Від початку серпня близько 35 тисяч мирних жителів евакуювалось з небезпечних регіонів, третина з них - діти.
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