Про це інформує в телеграмі Мінреінтеграції України.

Велика кількість людей виїхала з Донецької області, де оголошена обов'язкова евакуація. Також українці виїжджають з тимчасово окупованих районів Херсонщини, Луганщини, Харківщини та Запорізької області.

З початку серпня на безпечну територію України евакуювалися близько 35 тисяч мирних жителів, майже 10 тисяч із них - діти.

"Врятувати дітей від небезпеки - обов’язок держави та кожного дорослого. Саме тому я не втомлююсь закликати: не наражайте дітей на ризик, виїжджайте. Будьте відповідальними батьками, опікунами, вихователями! На вас разом з дітками чекають у багатьох безпечних регіонах!" - звернулася віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

Евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію відбувається у дуже складних умовах, розповів волонтер Олександр Ярошенко.

Нагадаємо, за 5 днів з Донеччини евакуювали майже 2 тис. людей. Обов'язкова евакуація триває.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb