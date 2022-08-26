У серпні з небезпечних регіонів евакуювали близько 35 тис. людей, третина - діти
Від початку серпня близько 35 тисяч мирних жителів евакуювалось з небезпечних регіонів, третина з них - діти
Про це інформує в телеграмі Мінреінтеграції України.
Велика кількість людей виїхала з Донецької області, де оголошена обов'язкова евакуація. Також українці виїжджають з тимчасово окупованих районів Херсонщини, Луганщини, Харківщини та Запорізької області.
З початку серпня на безпечну територію України евакуювалися близько 35 тисяч мирних жителів, майже 10 тисяч із них - діти.
"Врятувати дітей від небезпеки - обов’язок держави та кожного дорослого. Саме тому я не втомлююсь закликати: не наражайте дітей на ризик, виїжджайте. Будьте відповідальними батьками, опікунами, вихователями! На вас разом з дітками чекають у багатьох безпечних регіонах!" - звернулася віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
- 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
- Евакуація з Маріуполя на підконтрольну Україні територію відбувається у дуже складних умовах, розповів волонтер Олександр Ярошенко.
- Нагадаємо, за 5 днів з Донеччини евакуювали майже 2 тис. людей. Обов'язкова евакуація триває.
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