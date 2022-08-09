За 6 днів із Донеччини евакуювали понад 3 тис. людей, від початку повномасштабної війни – 1,3 млн
За останні шість днів з Донеччини евакуйовано понад 3 000 громадян, з них майже 600 дітей та 1 400 жінок. Обов'язкова евакуація триває
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Загалом, з початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1,3 млн. громадян. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Станом на сьогодні кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду: Харківська обл - 10 297 об'єктів, Житомирська обл - 2 828 об'єктів. Чернігівська область: розпочато розбір завалів 310-метрового мосту через річку Десна", - розповів Кирило Тимошенко.
- Нагадаємо, за 5 днів з Донеччини евакуювали майже 2 тис. людей
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