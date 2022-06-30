Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабної війни проти України РФ втратила:

особового складу - близько 35,6 тис. (+150) окупантів

танків - 1573 (+1) од.

бойових броньованих машин - 3726 (+6) од.

артилерійських систем - 790 (+9) од.

реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.

засобів ППО - 104 (+1) од.

літаків - 217 (+0) од.

гелікоптерів - 185 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 641 (+1) од.

крилатих ракет - 143 (+1) од.

кораблів/катерів - 14 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2602 (+4) од.

спеціальної техніки - 61 (+0) од.

Упродовж 29 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.

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