Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 35,6 тис. окупантів, 1573 танки й 143 крилаті ракети
З 24 лютого до 30 червня окупанти втратили близько 35,6 тис. військових, 1573 танки, 641 безпілотник і 143 крилаті ракети
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабної війни проти України РФ втратила:
- особового складу - близько 35,6 тис. (+150) окупантів
- танків - 1573 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 3726 (+6) од.
- артилерійських систем - 790 (+9) од.
- реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.
- засобів ППО - 104 (+1) од.
- літаків - 217 (+0) од.
- гелікоптерів - 185 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 641 (+1) од.
- крилатих ракет - 143 (+1) од.
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2602 (+4) од.
- спеціальної техніки - 61 (+0) од.
Упродовж 29 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.
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