Повномасштабна війна РФ проти України: 359 дітей загинули, понад 700 постраждали
В Україні росіяни вбили 359 дітей, понад 700 поранили й пошкодили 2211 закладів освіти за час повномасштабної війни
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 5 серпня 2022 року більше 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 359 дітей загинуло та понад 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили в ОГПУ.
Цифри не остаточні, адже в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 371, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
У центрі Торецька на Донеччині 4 серпня внаслідок російського обстрілу зупинок постраждало троє дітей віком від 8 до 15 років.
Крім того, стало відомо про загиблель 14-річного хлопчика від обстрілу окупантами Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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