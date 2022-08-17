Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 712
Росіяни вбили 361 дитину та поранили ще понад 712 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 17 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 712", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 376, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
У Торецьку на Донеччині внаслідок російського артилерійського обстрілу отримав поранення 6-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - зазначили в Офісі прокурора.
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