Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 24 вересня 2022 року більше ніж 1164 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Інформація не остаточна, оскільки в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях її продовжують встановлювати.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 400, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

На Харківщині 23 вересня внаслідок російського обстрілу Подолів Куп'янського району отримали поранення дві дівчинки віком 7 і 10 років.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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