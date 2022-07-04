Швейцарський лідер розповів про це під час виступу на конференції з відновлення України в Лугано, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".

"Ми всю нашу увагу зосередили на зміцнення європейської спільноти. Росія розпочала агресію проти України й ми всі обʼєдналися. Ми всі були змушені давати відсіч тим викликам, які постали перед нами. Ми всі прагнули підтримати Україну на шляху до сталого розвитку й відновлення", - зазначив Кассіс.

Президент додав, що європейську спільноту обʼєднало також бажання допомагати українцям.

"У такі жахливі часи руйнування та горя нас обʼєднує бажання надавати народу України надію повернення до нормального життя, миру й майбутнього. Ми розуміємо, що попереду важкий шлях, але ніколи не зарано готуватися до миру. Ми бачимо війну на рівні Європи, тому без єдності нічого не можливо", - зауважив Ігнаціо Кассіс.

3 липня видання The Guardian повідомило, що Велика Британія готова конфіскувати заморожені російські активи та передати їх на відновлення України.

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