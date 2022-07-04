Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс планує оголосити про плани конфіскувати активи росіян та передати їх Києву на конференції з обговорення принципів повоєнного відновлення України, яка відкривається сьогодні, 4 липня, у швейцарському Лугано.

"Я підтримую цю концепцію. Ми дуже уважно стежимо за цим. Канадці фактично щойно ухвалили закон, над яким ми працюємо спільно з міністерством внутрішніх справ та мінфіном, але я, безумовно, згодна з цією ідеєю. Нам просто потрібно опрацювати всі деталі цього питання", - сказала Трасс.

Очікується, що вилучені кошти може бути передано або приватним особам у вигляді відшкодування збитків, або українській владі.

Трасс додала, що британському парламенту, можливо, знадобиться ухвалити новий закон, що дозволить передати заморожені російські активи Україні. Однак, це може й не знадобитися.

24 червня парламент Канади підтримав рішення про конфіскацію російських активів.

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