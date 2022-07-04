Британія готова передати заморожені російські активи Україні, - The Guardian
Велика Британія готова конфіскувати заморожені російські активи та передати їх на відновлення України
Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією видання, міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс планує оголосити про плани конфіскувати активи росіян та передати їх Києву на конференції з обговорення принципів повоєнного відновлення України, яка відкривається сьогодні, 4 липня, у швейцарському Лугано.
"Я підтримую цю концепцію. Ми дуже уважно стежимо за цим. Канадці фактично щойно ухвалили закон, над яким ми працюємо спільно з міністерством внутрішніх справ та мінфіном, але я, безумовно, згодна з цією ідеєю. Нам просто потрібно опрацювати всі деталі цього питання", - сказала Трасс.
Очікується, що вилучені кошти може бути передано або приватним особам у вигляді відшкодування збитків, або українській владі.
Трасс додала, що британському парламенту, можливо, знадобиться ухвалити новий закон, що дозволить передати заморожені російські активи Україні. Однак, це може й не знадобитися.
- 24 червня парламент Канади підтримав рішення про конфіскацію російських активів.
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