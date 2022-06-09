Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 488 дітей зазнали поранень
За час повномасштабної війни РФ проти України отримали поранення 488 дітей і було пошкоджено 1971 заклад освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 751 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 488", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 190, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській - 15.
Зокрема, стало відомо про 10 поранених дітей на Харківщині внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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