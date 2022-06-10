Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 491 дитина отримала поранення
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинули 263 дитини, ще 491 зазнала поранень
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 491", - зауважили ювенальні прокурори.
Інформація не остаточна, адже її продовжують з'ясовувати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15. У Києві постраждало 16 неповнолітніх.
На Донеччині 7 червня внаслдіок російських обстрілів села Роти Бахмутського району було поранено двоє дітей 14 та 17 років.
На Миколаївщині від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю", - повідомили ювенальні прокурори.
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