Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: загинуло 27 співробітників Нафтогазу
За час повномасштабної війни РФ проти України 27 працівників Нафтогазу загинули, ще 49 зазнали поранень
Про це повідомив голова Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Укрінформ.
"Війна забрала життя 27 співробітників Нафтогазу", - наголосив він.
У ЗСУ й теробороні загинули 16 людей, на виробництві й за інших обставин - іще 11. Крім того, 49 працівників Нафтогазу отримали поранення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе