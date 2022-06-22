Про це повідомив голова Нафтогазу Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Війна забрала життя 27 співробітників Нафтогазу", - наголосив він.

У ЗСУ й теробороні загинули 16 людей, на виробництві й за інших обставин - іще 11. Крім того, 49 працівників Нафтогазу отримали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb