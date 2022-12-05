Повномасштабний наступ з півночі може бути не раніше лютого, - Лапін
Росіянам потрібно продовжувати мобілізацію і накопичувати живу силу, аби почати наступ з території Білорусі - для цього ще потрібен час
Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Ігор Лапін.
"Я не думаю, що наступ буде раніше лютого, якщо вони хочуть дійсно наступ, а не фейк рух. Росіянам потрібно продовжувати мобілізацію і накопичувати живу силу. Крім цього є певні труднощі з технікою. У Лукашенка запас техніки не такий великий", - зазначив він.
За словами Лапіна, провокацію окупанти можуть зробити у будь-який час, щоб відтягнути зусилля ЗСУ.
"Я не сильно вірю, що Лукашенко сильно захоче свої багнети, на яких тримається його влада, відправити в м'ясорубку в Україну. Це фактор, який може стримати Лукашенка. Є інформація від побратимів з Білорусі, що Лукашенко боїться видавати зброю і робити велику мобілізацію, бо ця зброя може бути повернута не проти України. Майданчик для росіян він надавав, надає і буде надавати", - підсумував офіцер.
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