Про це повідомляє Tech Hindustan Times.

Астероїд зафіксував підрозділ NASA з координації планетарної оборони (PDCO), який відповідає за моніторинг неба та спостереження за різними навколоземними об'єктами.

Видання зазначає, що астероїд довжиною близько 15 метрів пролетить на відстані всього 686 тисяч кілометрів від Землі і рухатиметься з небезпечною швидкістю 36 980 км/год.

Він належить до групи астероїдів Аполлона — найчисельнішої групи навколоземних астероїдів, названої на честь першого відкритого її представника — астероїда 1862 Аполлон. Його відкрив німецький астроном Карл Вільгельм Райнмут у 1930-х.