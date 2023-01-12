Повз Землю пролетить астероїд завбільшки з Біг-Бен

Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Зазначають, що астероїд 2022 YH3, діаметр якого близько 88 метрів, цієї суботи максимально наблизиться до Землі на 7 280 000 км. Його швидкість, за даними HT Tech, становить 58 644 км/год.

Астероїд 2022 YH3 не вважають "потенційно небезпечним. "Щоб вважатися таким, його довжина повинна перевищувати 150 метрів і його максимальна відстань повинна становити менш ніж 7,5 млн км. Проте цей астероїд відповідає лише останньому параметру.

15 грудня 2022 року поблизу Землі пролетів 82-метровий астероїд зі швидкістю понад 21 тис. км за годину.