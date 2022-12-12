Повз Землю пролетить 82-метровий астероїд

Про це інформує Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

15 грудня астероїд 2015 RN35 максимально наблизиться до Землі на відстань в 686 000 км. Він має розмір з хмарочос - 270 метрів.

HT Tech пише, що швидкість руху астероїда складає 21 276 км за годину.

Повідомляється, що цей астероїд не вважається потенційно небезпечним, попри його максимальну відстань від планети Земля, яка становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів.

Для визначення "потенційно небезпечного" тіло має відповідати цьому параметру, а також його довжина повинна перевищувати 150 метрів.

Крім того, до нашої планети 13 грудня наблизяться ще декілька менших астероїдів, зокрема 2018 XU3, 2019 XQ1 та 2003 YS70.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 1 листопада повз Землю пролетів астероїд 2022 RM4.

6 грудня повз Землю пролетів астероїд, діаметр якого становив близько 21 метра.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb