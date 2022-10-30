Про це повідомляє Space.com, посилаючись на аналітику NASA.

Передбачуваний розмір астероїда складає від 330 до 740 метрів, що лиш трохи поступається дубайській Бурдж Халіфа, найвищому хмарочосу планети (його висота - 828 метрів).

Астероїд пролетить на швидкості 84 000 км за годину, що в 68 разів перевищує швидкість звуку. Небесне тіло наблизиться до Землі на відстань 2.3 мільйона кілометрів. Це мала відстань в межах космосу, оскільки це всього в 6 разів більше, ніж відстань нашої планети до Місяця.

У повідомленні йдеться, що NASA позначає будь-який космічний об’єкт, який наближається на відстань 193 мільйони км від Землі, як "навколоземний об’єкт" і класифікує будь-яке велике тіло в межах 7,5 мільйонів км від нашої планети як "потенційно небезпечне". Помітивши ці потенційні загрози, астрономи вивчають їх за допомогою радарів, щоб виявити ознаки будь-яких відхилень від прогнозованих траєкторій, які можуть привести до руйнівного зіткнення із Землею.

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