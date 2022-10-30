Потенційно небезпечний астероїд, розміром з хмарочос, пролетить повз Землю на близькій за космічними мірками відстані
Астероїд під назвою 2022 RM24, що за розмірами лише трохи поступається найвищій будівлі у світі Бурдж Халіф, 1 листопада наблизиться максимально близько до Землі
Про це повідомляє Space.com, посилаючись на аналітику NASA.
Передбачуваний розмір астероїда складає від 330 до 740 метрів, що лиш трохи поступається дубайській Бурдж Халіфа, найвищому хмарочосу планети (його висота - 828 метрів).
Астероїд пролетить на швидкості 84 000 км за годину, що в 68 разів перевищує швидкість звуку. Небесне тіло наблизиться до Землі на відстань 2.3 мільйона кілометрів. Це мала відстань в межах космосу, оскільки це всього в 6 разів більше, ніж відстань нашої планети до Місяця.
У повідомленні йдеться, що NASA позначає будь-який космічний об’єкт, який наближається на відстань 193 мільйони км від Землі, як "навколоземний об’єкт" і класифікує будь-яке велике тіло в межах 7,5 мільйонів км від нашої планети як "потенційно небезпечне". Помітивши ці потенційні загрози, астрономи вивчають їх за допомогою радарів, щоб виявити ознаки будь-яких відхилень від прогнозованих траєкторій, які можуть привести до руйнівного зіткнення із Землею.
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