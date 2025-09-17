Данія проігнорує близько 20 законів задля будівництва заводу компанії-розробниці ракет "Фламінго": що відомо про унікальну ініціативу

Еспресо розповість, що передбачає унікальна данська законодавча ініціатива та що відомо про українську компанію Fire Point, чий завод є однією з причин ухвалення такого закону.

Закон, який дозволить проігнорувати норми задля національного захисту

Як у неділю, 14 вересня, написав данський суспільний мовник DR, з прийняттям нового закону уряд на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном отримав широкі повноваження скасовувати інші закони, нормативні акти та право громадян на подання скарг, якщо проєкт служить важливим цілям національної оборони або потребам надзвичайного стану цивільного характеру.

Новий закон пов'язаний з нарощуванням військової потужності Данії, де, наприклад, екологічні вимоги в деяких місцях стоять на заваді оборонному будівництву, що має важливе національне значення. Прямою ж причиною цього є загроза з боку Росії, що викликає нагальну потребу в модернізації об'єктів Міністерства оборони шляхом будівництва та реконструкції занедбаних казарм та інших споруд, які роками залишалися занедбаними.

"Ми маємо бути раді, що у Фолькетингу (ред. – однопалатний парламент Королівства Данії) переважна більшість голосів за дуже далекосяжний законопроєкт, який зараз ухвалено. Це законопроєкт, який нам необхідно терміново прийняти, і який зараз і був прийнятий, щоб забезпечити необхідне озброєння в тих частинах Данії, де нам потрібно відступити від деяких законів, що діють сьогодні.", – зазначив міністр Поульсен після ухвалення закону.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, фото: Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Не менш важливим є і те, що закон має свій термін дії – він містить положення, згідно з яким втратить чинність наприкінці 2028 року.

"Я не буду приховувати, що міністр оборони, звичайно, отримує далекосяжні повноваження. Але я вважаю, що з огляду на серйозну ситуацію в галузі безпеки, в якій ми перебуваємо, це є необхідним", – вказав міністр оборони Данії.

Що ж до самого закону, то він фактично передбачає прискорення реалізації будівельних проєктів Збройних сил, які часто застрягають у бюрократичних процедурах. Таким чином міністр може перебрати повноваження від муніципалітету і надавати дозволи на старт будівництв.

Надалі ж очільник міноборони може вирішити, що правила в галузі планування та охорони навколишнього середовища не застосовуються до конкретного будівництва або конкретної діяльності в галузі оборони.

Фактично такий закон розроблявся для української компанії "Fire Point", яка відома за розробку ракети "Фламінго", має намір побудувати у данському Скридструпі завод , який зможе виробляти тверде ракетне паливо – важливий компонент для деяких найпотужніших українських ракет.

Про що попереджають данські активісти та експерти

Попри те, що закон і справді доволі швидко пройшов всі три голосування, а трапилось це менш ніж за місяць, у внутрішньому інфополі він піддається критиці. Зокрема партії "Альтернатива", "Єдність" та "Партія громадян" разом з незалежною депутаткою Терезою Скавеніус висловилися проти нього.

Основні їхні тези полягають у тому, що міністр оборони отримає занадто багато повноважень, коли можна буде відхиляти вимоги щодо навколишнього середовища, планувального законодавства та права громадян на оскарження проєкт. А в особливих випадках реалізація проєкту здійснюватиметься у повній конфіденційності.

Важливо зазначити, що данське міноборони надало можливість компенсації громадянам, які стають сусідами збройового виробництва або військових об'єктів.

Перший бойовий пуск українських ракет "Фламінго", фото: скріншот з відео

Проте йдеться і про те, що такий закон може стати прецедентом для влади, який завдасть шкоди верховенству права та свободам громадян.

"Дуже різким формулюванням буде те, що ми відмовляємося від верховенства права. І питання полягає просто в тому, чи це модель, до якої ми повинні звикнути, чи це особлива ситуація, в якій ми опинилися з цією фабрикою", – цитує данське видання DR професора адміністративного права в Копенгагенському університеті Майкла Гьотце.

Окрім того, кількість законів і правил, які будуть ігноруватися, а таких понад 20, здивувала професора адміністративного права Південноданського університету Фредеріка Вага.

"Можливо, це було наївно, але я дійсно думав, що в окремих проєктах буде один-два випадки відхилення від законодавства про охорону навколишнього середовища та планування. Але їх більш як 20. Постанова показує, що закон не стосується усунення окремого аспекту екологічного законодавства. Вони дійсно хочуть повною мірою скористатися можливістю відхилень", – зазначив професор.

Водночас занепокоєння виникли і у данського юридичного аналітичного центру Justitia.

"Вони використали закон, щоб створити винятки в максимально можливій мірі і, можливо, навіть більшою мірою, ніж це було абсолютно необхідно", – вказав головний юридичний консультант Justitia Крістофер Бадсе.

Також експерт наголосив і на тому, що компанія Fire Point тимчасово не повинна буде дотримуватися правил, які, серед іншого, були розроблені з метою запобігання великим аваріям. А якщо такі інциденти і трапляться, то їм не потрібно буде і обмежувати шкоду як для людей, так і для навколишнього середовища, заявляють у матеріалі DR .

Що відомо про компанію Fire Point

"Fire Point" – це українська компанія, яка займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві. Заснували її у 2022 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну, а спеціалізується вона на проєктуванні, розробці та виробництві ударних безпілотних літальних апаратів дальньої дії та крилатих ракет.

Флагманськими продуктами компанії, які і зробили її відомою, є безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії FP-1 та крилата ракета FP-5 "Фламінго", які використовуються ЗСУ для завдання високоточних ударів по глибоко розташованих цілях на території, контрольованій Росією.

Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км, фото: facebook.com/efrem.lukatsky

Проте, як писало видання The Kyiv Independent, до недавнього часу виробник був практично невідомим за межами оборонних кіл України. Та згідно з документами, отриманими редакцією цього медіа, він є одним із найбільших отримувачів бюджетних коштів Міноборони на виробництво дронів.

Ба більше, за даними TKI, НАБУ зацікавилась діяльністю Fire Point, а саме можливими махінаціями із постачанням компонентів. У межах цього розслідування фахівці перевіряють підозри стосовно того, що компанія нібито завищувала вартість своїх компонентів або кількість дронів, які вона постачає Силам оборони України.

Спершу у відомстві відмовлялися коментувати ситуацію, однак згодом повідомили – ні НАБУ, ні САП не розслідують нічого, що пов’язано з ракетою "Фламінго". Інша ж справа – дрони. Щодо цього, інформацію про зацікавленість правоохоронців розробкою БПЛА FP-1 підтвердила і технічна директорка компанії Ірина Терех у коментарі для The Kyiv Independent. Проте сама ж зазначила, що йдеться виключно про ширшу перевірку системи оборонних закупівель в Україні.

Також додамо, що на сьогодні компанія може виробляти 30 ракет "Фламінго" на місяць, а до жовтня планують досягти позначки у 210 одиниць на місяць, а її дохід у 2024 році становив понад $100 млн.