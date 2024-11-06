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Що таке FZ275 LGR і як Україна планує долучитися до виготовлення високоточних ракет із лазерним наведенням

Роман Яворський
6 листопада, 2024 середа
17:30
Пояснюємо ракета FZ275 LGR

Ракети калібру 70-мм є озброєнням, що його ЗСУ широко застосовує. Серед них – ракета FZ275 LGR бельгійського виробництва. Втім тепер до виготовлення цієї високоточної зброї долучиться і Україна

Зміст

До виробництва яких високоточних ракет долучиться Україна

Бельгійська компанія Thales підписала меморандум про співпрацю з оборонним підприємством України, у якому йдеться про спільне виробництво ракет для протидії російським дронам.

Про це на початку листопада повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та компонентів до цих ракет. Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів", – написав міністр.

Про які саме ракети йдеться, урядовець не уточнив. Однак тематичні видання "Мілітарний" і Defense Express вважають, що йдеться про ракету FZ275 LGR.

ракета FZ275 LGR

Фото: defence-ua

"Якщо ми говоримо про THALES Belgium, то цілком ймовірно, що йдеться про FZ275 LGR, які вже є на озброєнні Сил оборони України. Це 70-мм ракета з напівактивним лазерним самонаведенням, яку цілком можна назвати аналогом тієї ж APKWS від BAE Systems, але з низкою відмінностей - у FZ275 LGR блок самонаведення розташовано у головній частині ракети, а бойова частина відповідно посередині", – пише Defense Express.

Що таке ракета FZ275 LGR

FZ275 LGR – це 70-мм високоточна ракета з лазерним наведенням. Саме на наведення з допомогою лазера вказує абревіатура LGR у назві озброєння – Laser Guided Rocket. Наведення на ціль за допомогою лазерного підсвічування дозволяє високоточне ураження об’єктів, мінімізуючи побічні ушкодження. Ракета призначена для ураження як наземних, так і повітряних цілей.

"Це ракета на базі відомої 70-мм Hydra, яка отримала головку самонаведення, яка перетворила її на високоточну зброю із забезпеченням відхилення у межах до 1 метра на дальності 6 км", – розповідає Defense Express. 

ракета FZ275 LGR

Фото: wikipedia

Ракети виготовляють на зброярському заводі Ерсталь у Бельгії. Проєкт стартував у 2006 році, перші успішні стрільби провели наприкінці 2010-го. Варіант із напівактивною головкою самонаведення пройшов випробування у 2015 році, для випробувань використовувалися південноафриканські гелікоптери Rooivalk. Серійне виробництво розпочалося у 2017 році.

Як використовують FZ275 LGR

Ракета FZ275 LGR розроблена для стрільби з гелікоптерів, наприклад у червні 2024 року виробник підписав угоду з Adani Defense & Aerospace про локальне виробництво цих ракет для індійських ударних вертольотів HAL Rudra та HAL Prachand. Військові оглядачі вважають, що до них можна пристосувати гелікоптери Sea King, які Україна отримала від Німеччини та Великої Британії.

Однак бельгійськими ракетами цілком можна стріляти також і з землі. 

ракета FZ275 LGR

Фото: fz.be

"Завдяки уніфікованому калібру у 70 мм, ця ракета зможе використовуватися з системами Vampire, які у складі Збройних Сил України використовуються для перехоплення ворожих безпілотників. Вони також використовують американські ракети з напівактивною головкою самонаведення APKWS", – пише "Мілітарний".

Хоча Україна, найімовірніше, використовуватиме ракети для протиповітряної оборони, FZ275 LGR, окрім повітряних цілей, ефективні також для знищення танків та іншої техніки, наприклад колон ворожих автомобілів, знищення противника на позиціях піхоти, бункерів, траншей, земляних валів тощо. При загальній масі ракети 12,7 кг, її бойова частина складає 4,1 кг. Сюди входить 1 кг вибухової речовини, решта – готові 6-мм уражаючі елементи.

Технічні характеристики FZ275 LGR

  • Довжина – 1,8 м,
    Діаметр – 70 мм,
    Вага – 12,7 кг,
    Бойова частина – 4,1 кг,
    Дальність – до 7 км,
    Відхилення – до 1 м (на 6 км).

"HIMARS на мінімалках"

Видання Defense Express оцінює досвід використання Силами оборони бельгійських ракет FZ275 LGR як вдалий.

"Високоточна 70-мм ракета позитивно себе зарекомендувала у боротьбі з дронами, зокрема у такій системі, як Vampire, а також, як HIMARS "на мінімалках" - для високоточного ураження наземних цілей на передньому краю".

До слова, система Vampire – це зенітний ракетний комплекс, спеціально створений для боротьби з БПЛА. Портативний комплект, розрахований на 4 ракети, можна встановити на позашляховик, а система спроєктована таким чином, щоб поміститися в кузові пікапа.

Саме у так званих "бандеромобілях" Україна, очевидно і буде використовувати FZ275. Так ще у січні 2023 року німецький уряд оголосив про передачу для ЗСУ 20 пікапів із встановленими 70-мм пусковими.  (Raketenwerfer 70mm auf Pick-up trucks mit Raketen).

"Попри те, що вважалось, що мова йде про APKWS, є інформація що це замовлення, яке було надано у січні 2022 року, виконано Rheinmetall Waffe Munition із використанням ракетного модуля FZ606 від Thales Belgium якраз під ракети FZ275 LGR", – пише Defense Express.

Щодо обсягів виробництва ракет, то в липні 2024 року компанія Thales оголосила про запуск нової виробничої лінії для масштабування випуску ракети FZ275 LGR. Йдеться про збільшення виробництва вп'ятеро. Тобто за 2025 рік бельгійці планували випустити до 5000 одиниць. 

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зброя для України
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