Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Пояснюємо Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
Ексклюзив

Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну

Володимир Федорович
22 вересня, 2025 понедiлок
18:30
Пояснюємо

Нещодавно американська телевізійна мережа ABC прийняла рішення про закриття вечірнього токшоу Джиммі Кіммела після того, як її автор пожартував про вбивство прихильника Трампа Чарлі Кірка

Зміст

Еспресо поспілкувалося із юристом-міжнародником Іваном Лозовим, який розповів про те, чи варто розцінювати закриття шоу як наступ на свободу слова у США, куди наразі прямує політика Білого дому на чолі з Трампом, до чого тут вбивство української біженки Ірини Заруцької та чим це може закінчитись для Штатів та України. 

Про що може свідчити закриття популярного у США шоу 

Перше, на чому наголосив експерт – медіакомпанія ABC все ж є приватною, а відтак сама прийняла рішення про закриття шоу. Однак суттєвим є те, що такі дії були реакцією на очільника Федеральної комісії зі зв'язку США Брендона Карра, який висловив застереження стосовно висловів Джиммі Кіммела. 

"Ці шоу дуже тісно пов’язані з тим, хто їх веде. Це не є програма, де будь хто може бути ведучим – людина своєю власною популярністю робить такі шоу. І безумовно, Джиммі Кіммел був одним із найпопулярніших. Тому, з одного боку, ABC мало повне право це робити, а з іншого – це робилося під очевидним тиском з боку держорганів, тобто після висловлювань Трампа і Карра, що викликає занепокоєння з приводу свободи слова", – каже Іван Лозовий. 

Скриншот з програми "Jimmy Kimmel Live!"

Водночас він додав, що не слід вважати, що свобода слова у США наразі перебуває безпосередньо під загрозою, адже подібні ситуації вже були. 

Як ще один важливий фактор, на який слід звернути уваги, експерт навів соціальні мережі, які сьогодні мають набагато більше впливу, аніж телебачення. Мовиться про побоювання опонентів теперішньої влади у США, які стверджують, що великі корпорації, як от Meta, також починають "тягнути проурядову лінію відносно певних політичних напрямків, які переслідує Трамп". Так, це не стосується свободи слова безпосередньо, однак може призвести до серйозних зрушень в цьому напрямку у майбутньому. 

"Це є загальна ситуація в Америці, що Трамп намагається використовувати свою президентську владу так, як ніхто до нього цього не робив на посаді. З іншого ж боку, наразі складно звинуватити його у порушенні закону – перша поправка до американської Конституції, яка захищає свободу слова забороняє прийняття будь-яких законів, які можуть не лише застосовувати цензуру, а навіть просто обмежувати висловлювання чиїсь", – вказав юрист. 

Рух MAGA спекулює на резонансних для країни та світу темах

Вдаючись в деталі, у своєму жарті Джиммі Кіммел зазначив, що прихильники MAGA "відчайдушно намагаються представити хлопця, який вбив Чарлі Кірка, ким завгодно, тільки не своїм, роблячи все, щоб отримати з цього політичну вигоду". 

Звісно, вбивство активіста Чарлі Кірка могло мати очевидно інші мотиви, було вчинене іншою людиною та за інших обставин. Однак реакцію президента США, а також його політичного оточення, доволі складно не порівнювати з тим, що говорили, коли чорношкірий злочинець Декарлос Браун жорстоко вбив українську біженку Ірину Заруцьку у вагоні метро. Про це ж, власне, розповів і Іван Лозовий.

Ірина Заруцька та її вбивця, колаж: ТСН

"Так, оточення Трампа, як і сам президент, дійсно спекулюють на таких резонансних темах. Однак це роблять всі сторони на американській політичній арені. Коли від рук поліціянта загинув Джордж Флойд, який перебував під впливом наркотиків, то цим прекрасно скористалися, вивівши цю історію як величезне перевищення повноважень з боку поліції", – каже Іван Лозовий.

На його думку, ці історії, а точніше спекуляції влади на них, є показником того, наскільки жорстокою може бути політична боротьба у США. 

"Це може видатися дрібницею, але варто зазначити, що у жарті Кіммела була доля неправди – він записав убивцю Кірка до когорти MAGA, однак це не відповідає дійсності. Наскільки наразі відомо, вбивця був абсолютно інших від своєї родини поглядів, та, бувши трансгендером, фактично перебував у гомосексуальних стосунках. Відтак цілком можливо, що мотивацією вбивства було саме те, що хлопець належав до лівої сторони політичного спектра, а Кірк – з правої", – зазначив співрозмовник. 

Та важливим у цій ситуації є і те, що у США навіть брехня може захищатися принципом свободи слова – можна говорити неправду, а особливо проти відомих публічних людей, і надалі за це буде важко отримати покарання.

"Баталії будуть продовжуватися" та чим це може обернутися для України

Враховуючи усе зазначене, експерт наголосив, що "баталії однозначно будуть продовжуватися", а внутрішньополітична ситуація у США лише загострюватиметься.

Іван Лозовий каже, що це вже не перша ситуація, коли вечірнє шоу закривають під примусом. Зокрема мовиться про "The Late Show" зі Стівеном Кольбером, який послідовно виступає з критикою чинної адміністрації. Слід зазначити, що сама компанія CBS, яка була власницею цього шоу, вказувала на фінансові причини закриття, однак багато політиків та інших публічних персон схиляються і до варіанту з незручними для чинного президента жартами. Потенційним підтвердженням останнього може бути і те, що закриття "The Late Show" відбулося менш ніж за два тижні після того, як Paramount урегулювала позов із Трампом.

The Late Show with Stephen Colbert, фото: Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images

"Таким чином Трамп знайшов рішення та варіант відповіді на критику, яка дуже часто є справді заслуженою. Ну, а компанії, чиєю власністю є ці шоу, відповідають покорою перед бажаннями президента. Враховуючи, що традиційні медіа стрімко втрачають позиції перед соцмережами та інтернетом, складно говорити про дуже серйозні загрози. Проте Трамп та його прихильники починають підходити до межі і тому певна тривога з цього приводу таки є", – підкреслив експерт. 

Окрім того, він додав, що сумнозвісний штурм будівлі Капітолія у Вашингтоні, який відбувся у січні 2021 році, був своєрідною точкою, коли маятник суспільної думки схилився у іншу сторону. До цього ж, влада займалась точно тим самим, однак пропагувала протилежні до правих поглядів. 

"Там ведеться дуже серйозна та жорстка боротьба і очевидно, що в інформаційному напрямку вона буде продовжуватися. І буде дуже добре, якщо все це закінчиться без жертв, але я боюсь, що і це може відбутися, особливо після вбивства Чарлі Кірка, яке дуже роздратувало MAGA-аудиторію", – вказав експерт.

Ба більше, Іван Лозовий додав, що така боротьба може посередньо вплинути і на Україну. 

"У Трампа і раніше дуже багато уваги до України як жертви російської агресії не було, а тепер ситуація, коли вдома наростають проблеми, зміниться в ще гіршу сторону. Я вважаю, що це буде основний негативний ефект", – підсумував він. 

Читайте також: Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)

Статті
Новини
Україна
політика
Шоу-бізнес
Дональд Трамп
США
Культура
