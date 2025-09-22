Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)

Про це повідомили у Міністерстві імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) у відповідь на запит "Еспресо".

Днями на сторінці громадської організації "Ukrainian Canada – Українська Канада" оприлюднили повідомлення про те, що "багато українців – чоловіків, які подалися на постійне проживання у Канаді, отримують "Листи щастя" - Procedural fairness letter від Міністерства імміграції Канади - IRCC". У цих листах начебто просять їх надати документи, які підтверджують звільнення від військової служби в Україні, або інший правовий статус. Це стало підставою повідомлень про те, що Канада почала "вимагати довідки від ухилянтів", а також про те, що Канада готується до депортації військово-зобов’язаних чоловіків-українців, однак сам допис з начебто скрінами листа від IRCC видалили незабаром після публікації.

Імміграційні офіцери мають право запитувати військові документи

Еспресо звернувся до IRCC з запитом про те, чи справді відомство вимагає від чоловіків-громадян України, які подають заяви на постійне проживання у Канаді довідки про звільнення від військової служби в Україні та чи можуть депортувати тих, хто таких документів не надасть.

"Усі особи, які прагнуть приїхати до Канади, тимчасово чи на постійній основі, повинні відповідати чинним вимогам щодо відповідності та прийнятності, визначеним у Законі про імміграцію та захист біженців (IRPA) та Правилах про імміграцію та захист біженців (IRPR), – пояснюють в IRCC. – Хоча підтвердження звільнення від військової служби не є обов’язковим у процесі подання заяви, працівники IRCC зберігають право вимагати додаткову інформацію, включно з військовими документами, у межах процедури перевірки прийнятності. Усі заяви розглядаються індивідуально з урахуванням конкретних обставин, поданих заявником. Відповідальність за підтвердження відповідності вимогам лежить на заявникові, і саме він має надати необхідні документи для підтримки оцінки офіцером".

У відомстві також зазначили, що критерії відповідності та прийнятності для іммігрантів не змінились. Однак, починаючи з 23 жовтня 2024 року, Канада більше не приймає заяв у рамках спеціального шляху возз’єднання сімей для сприяння отриманню постійного місця проживання (PR) громадянами України в Канаді, які є членами сімей чи родичами громадян та резидентів Канади. Водночас українці, які бажають іммігрувати до Канади, можуть подаватися через чинні імміграційні програми та потоки відповідно до стандартних вимог відповідності та прийнятності. Детальну інформацію можна отримати на сторінці Immigration measures and support for Ukrainians and their families - Canada.ca .

Повідомлення видалили через фейки про депортацію

На сторінці "Ukrainian Canada - Українська Канада" пояснили, що видалили повідомлення зі скрінами листа від міграційної служби, оскільки українські пабліки перекрутили зміст та поширили фейки про можливі депортації та нові правила в’їзду до Канади, хоча в оригінальному тексті публікації про це нічого не йшлося. А у коментарях під дописом було багато образ і сварок. "Людей почали безпідставно звинувачувати в ухилянні від служби, що є неприйнятним", – пояснили в організації.

Також на сторінці ГО пояснили, Procedural Fairness Letter (PFL) – це офіційний лист від імміграційної служби Канади (IRCC), який заявник може отримати під час розгляду заявки на візу чи постійне місце проживання. Це запит від канадського держслужбовця, який має сумніви чи питання щодо справи конкретного заявника. Такий запит можуть надіслати через:

Неповні чи суперечливі відповіді у формах;

Відсутні документи (наприклад, довідки про роботу, військову службу, освіту);

Сумніви щодо достовірності інформації.

У пакеті документів є стандартна форма Details Of Military Service

"У пакеті документів є спеціальна форма - Military Records Form (IMM5546), де потрібно зазначити, чи служила людина у війську, у яких підрозділах і коли. Якщо не служила — обов’язково теж треба це вказати: що не служив, був звільнений або мав відстрочку, і додати офіційні документи. Форма Details Of Military Service (IMM 5546) використовується Міністерством імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) для збору детальної інформації про військову службу заявника з метою перевірки безпеки та проведення перевірок біографічних даних. Це потрібно, щоб переконатися, що заявник не був причетний до кримінальної діяльності чи порушень прав людини і не становить загрози для безпеки Канади", – пояснили у спільноті.

Такі дані повинні заповнювати не лише українці, а громадяни усіх країн, де є обов'язкова військова служба.

Скріншот листа імміграційного офіцера, фото: Facebook ГО “Ukrainian Canada – Українська Канада"

"У випадку, який ми описували, заявник у формі не вказав повної інформації та не надав пояснення. Для імміграційного офіцера цієї інформації виявилося недостатньо, тому він і надіслав лист, procedural fairness letter. Це не є проблемою чи катастрофою, адже вам надається 7 днів, щоб надати відповідні документи та/або детальне пояснення про вашу військову службу чи звільнення від неї", – пояснили та надали переклад частини листа імміграційного офіцера:

"В Україні існує обов’язкова військова служба для чоловіків, починаючи з 25 років. Хоча призов в Україні був скасований у 2012 році, його відновили у 2014 році. Після російського вторгнення у 2022 році всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали звільнення, були зобов’язані зареєструватися у місцевих військкоматах та пройти медичний огляд для можливої служби. Згідно з вашою Анкетою А (форма IMM5669), ви вказали, що проживали та працювали в Україні після досягнення 25 років. Оскільки ви проживали у своїй країні під час перебування у віці обов’язкового призову, ви повинні надати засвідчену копію документа про звільнення від військової служби або засвідчену копію військових документів, виданих відповідним українським органом… У вашому випадку я маю сумніви, бо ви не надали запитувані документи для підтвердження звільнення від військової служби в Україні. На підставі наданих вами документів видно, що ви проживали в Україні у віці, коли військова служба була обов’язковою".

Як приклад того, що такі запити отримують не лише українці, а й громадяни інших країн, у коментарях поділились скріншотом з допису пакистанця, який просив поділитись досвідом, як заповнити форму IMM5669, якщо він не проходив військову службу.

Допис пакистанця про необхідність заповнити форму Details Of Military Service, фото: Fraktal