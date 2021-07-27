Пожежа на Хортиці: ймовірно, йдеться про умисний підпал, - директор заповідника
Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що пожежа у лісах заповідника виникла унаслідок підпалу
Про це повідомляє "Громадське радіо".
"Було декілька місць загоряння, тому найімовірніше йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись", - сказав Остапенко.
- Нагадаємо, що у Запоріжжі спалахнула пожежа на Хортиці.
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