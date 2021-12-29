Заупокійна свічка і кисневі концентратори: в МВС назвали причину смертельної пожежі в лікарні на Франківщині
Унаслідок пожежі у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні загинули троє пацієнтів - дві жінки і чоловік
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Крім того, троє медиків зазнали опіків різних ступенів тяжкості, постраждалих госпіталізовано.
За попередніми даними, причина пожежі - порушення вимог пожежної безпеки.
Розпочато провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якого загинули і постраждали люди (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).
Водночас МВС повідомляє, що причиною загоряння було використання свічки у приміщенні з кисневими концентраторами.
"В реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після смерті одного з пацієнтів лікарні від Сovid-19, співробітник закладу поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше МОЗ повідомило про вибух у Косівській ЦРЛ і двох загиблих.
- Водночас очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час інциденту троє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина померла від COVID-19.
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