Заупокійна свічка і кисневі концентратори: в МВС назвали причину смертельної пожежі в лікарні на Франківщині

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Крім того, троє медиків зазнали опіків різних ступенів тяжкості, постраждалих госпіталізовано.



За попередніми даними, причина пожежі - порушення вимог пожежної безпеки.



Розпочато провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якого загинули і постраждали люди (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).



Водночас МВС повідомляє, що причиною загоряння було використання свічки у приміщенні з кисневими концентраторами.



"В реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після смерті одного з пацієнтів лікарні від Сovid-19, співробітник закладу поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомило про вибух у Косівській ЦРЛ і двох загиблих.

Водночас очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час інциденту троє людей загинули внаслідок пожежі, ще одна людина померла від COVID-19.