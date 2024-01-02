ППО біля Кримського моста: партизани передали координати українським військовим

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Відповіддю на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти "Атеш" активно над цим працюють. Ми виявили, що зс Росії розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ", - розповіли партизани.

За координатами 45.009717, 35.36515 зафіксовано розміщення зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1/2" та пускову установку С-400. А на 45.009707, 35.399693 - розміщено 3 пускові установки С-400.

"Інформація була отримана та давно передана Силам оборони України. Чекайте на українську ніч, може штормити", - зауважили партизани.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.

До прикладу, вночі 17 листопада, у цілях розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.