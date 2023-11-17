Партизан проник на територію військової частини Чорноморського флоту РФ у Криму
Вночі, у цілях розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.
Про це повідомляє телеграм-канал руху "Атеш".
Агент партизанського руху вдало спрацював й проник на територію військової частини у тимчасово окупованій Феодосії.
"Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу вч 80393. Отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які "демілітаризують" військову частину", - пише "Атеш".
Партизани також поділились кадрами розвідувальної роботи:
- 16 листопада екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес визнав, що наземна частина українського контрнаступу сповільнилася, проте ЗСУ все ж таки змогли змусити російський Чорноморський флот залишити Севастополь.
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