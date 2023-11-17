Партизан проник на територію військової частини Чорноморського флоту РФ у Криму

Про це повідомляє телеграм-канал руху "Атеш".

Агент партизанського руху вдало спрацював й проник на територію військової частини у тимчасово окупованій Феодосії.

"Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу вч 80393. Отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які "демілітаризують" військову частину", - пише "Атеш".

Партизани також поділились кадрами розвідувальної роботи: