Контрнаступ на суші сповільнився, але Україна змогла витіснити ЧФ РФ з Севастополя, - генерал Ходжес
Екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес визнав, що наземна частина українського контрнаступу сповільнилася, проте ЗСУ все ж таки змогли змусити російський Чорноморський флот залишити Севастополь
Про це пише NV.
Як вважає військовий, наступ на півдні має допомогти ізолювати Крим, перерізавши Керченський міст. А для цього, зазначає Ходжес, Україні необхідно більше зброї, яка може вразити російські цілі на півострові — такі як Севастополь, авіабазу в Саках, великий логістичний центр у Джанкої, і загалом зробити Крим непридатним для військ РФ.
"Послухайте, контрнаступ – це набагато більше, аніж просто те, що відбувається на полі бою. Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, що задіяні повітря, суша, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані задля досягнення результату. І, звичайно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, визволення Криму", – зазначив генерал.
Наразі українська армія використовує лише ракет Storm Shadow, констатує Ходжес.
"Уявіть собі, якби Україна мала хоча б 50 чи 100 ракет на кшталт ATACMS на 300 кілометрів. Або німецькі TAURUS. Уявіть, що сталося б. Усі російські штаби та логістичні центри – не тільки в Криму, а й в усій Запорізькій області та по інший бік Дніпра від Херсона – зникли б", – заявив він.
- Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що російські кораблі продовжують перебувати в пунктах базування, але тримаються якомога далі від Криму. Зараз їхній основний головний біль, головна задача, - переналаштувати логістику, тому що переїхати – переїхали, а в Криму залишилися ще речі, які їм дуже потрібні, зокрема і системи завантаження "калібрів".
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