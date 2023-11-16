Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Депресія окупантів у Чорному морі не меншає, - Гуменюк
Ексклюзив

Депресія окупантів у Чорному морі не меншає, - Гуменюк

16 листопада, 2023 четвер
08:44
Війна з Росією російський військовий корабель

Наталя Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, зазначила, що російські кораблі продовжують перебувати у пунктах базування, при чому якомога далі від Криму

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Чорне море помірно штормить. Зараз не такий сильний шторм як був, але все ж таки депресія Чорноморського флоту РФ від цього не меншає. Російські кораблі продовжують перебувати у пунктах базування, при чому якомога далі від Криму. На бойове чергування окупанти виштовхнули два кораблі, яких не шкода, у Чорному та Азовському морях для збору загальної надводної обстановки та патрулювання. Однак зараз їхній основний головний біль, головна задача, - переналаштувати логістику, тому що переїхати – переїхали, а у Криму залишилися ще речі, які їм дуже потрібні, зокрема і системи завантаження "калібрів", - зауважила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Наталя Гуменюк резюмувала, що кораблі окупантів час від часу будуть повертатися до Криму, але, мабуть, кидатимуть на пальцях кого не шкода і хто піде.

  • 13 листопада військовий рух українців та кримських татар "Атеш" сповістив, що росіяни перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ, тому що бояться нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ
  • 14 листопада у ВМС ЗСУ інформували, що російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море один корабель. Ракетоносії відсутні
  • 15 листопада ВМС ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російській корабель. Ракетоносії у пунктах базування
Відео
Україна
Крим
Азовське море
Чорноморський флот Росії
Чорне море
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
14 листопада, 2023 вiвторок
Усик та Ф'юрі домовилися про дату бою за звання абсолютного чемпіона світу
сніг
14 листопада, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
15 листопада, 2023 середа
"Військовозобов’язані мають бути готовими": командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ розповів, які професії потрібні в ЗСУ
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.81
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
09:44
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Британська розвідка пояснила значення Авдіївського коксохімічного заводу для оборони міста
09:43
Володимир Зеленський і Девід Камерон
Камерон прибув до України з першим візитом після призначення головою МЗС Британії та зустрівся із Зеленським
09:22
Оновлено
повітряна тривога
Росіяни вранці застосували ударні БПЛА: на Хмельниччині працювала ППО
09:21
Електроенергія
РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні: є серйозні пошкодження
09:13
збитий "Шахед"
Росіяни змістили часові рамки: Ігнат прокоментував ранкову атаку БПЛА по Україні
09:00
PR
Прем'єра "Праведник 3: Остання глава" онлайн українською на SWEET.TV
08:49
Оновлено
Донеччина
Удар 15 листопада по багатоповерхівці в Селидовому: під завалами можуть бути 2 людини, є загиблі та поранені
08:44
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Армія РФ утримує на чергуванні у водах біля України 2 кораблі
08:24
Окупанти, ЗАЕС
На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут через некомпетентні дії окупантів
08:09
OPINION
Вадим Денисенко
Кадиров вичікує кінця Путіна, щоб відірвати Чечню від РФ?
08:03
Росія пожежа
У Волгоградській області РФ палала військова частина, місцеві чули вибухи
07:47
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, 8 РСЗВ та 11 танків, - Генштаб
07:25
OPINION
Микола Княжицький
Спецоперація "Фаріон"
07:22
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Деонтей Вайлдер (праворуч)
Джошуа та Вайлдер зустрілися у Лондоні та влаштували дуелі поглядів
07:13
Оновлено
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаках на Брянську і Курські області та окупований Крим
06:50
Сенат США
Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні
06:41
Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори"
06:23
сектор Газа
ЦАХАЛ: У найбільшому госпіталі Гази виявили командний центр бойовиків ХАМАСу
05:23
Оновлено
Джо Байден і Сі Цзіньпін
"Обговорили війну РФ проти України, Газу, Тайвань": Байден підсумував зустріч із Сі Цзіньпіном
04:50
Анонс
Кріштіану Роналду
Євро-2024: розклад трансляцій вирішальних відбіркових матчів
04:06
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Іран має запаси збагаченого урану, яких достатньо для трьох атомних бомб, - Reuters
02:56
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченка нагородили апгрейдом рейтингу у відеогрі EA FC 24
01:44
на скріншоті з відео Валерій Залужний
"Українських дітей почали агітувати за Залужного": добірка російських фейків за 15 листопада
01:23
Гарет Бейл та Алессандро Бастоні (праворуч)
Ключовий захисник збірної Італії ризикує пропустити матч з Україною
00:58
Харківщина. Російський обстріл
РФ ракетами С-300 обстріляла Харківщину. Ситуація у ніч на 16 листопада
00:32
Євро-2024, збірна Ізраїлю, збірна Швейцарії
Євро-2024: Ізраїль на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі проти Швейцарії
00:08
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
"Планета достатньо велика для успіху двох країн": Байден і Сі почали зустріч на саміті АТЕС
2023, середа
15 листопада
23:59
Стрілянина у Дніпрі: внутрішнє розслідування не виявило порушень у діях патрульних
23:44
Оновлено
Радбез ООН
Радбез ООН ухвалив резолюцію про розширення гуманітарних пауз у Газі. В Ізраїлі розкритикували рішення
23:03
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Іран заявив, що не буде воювати з Ізраїлем на боці ХАМАСу
22:59
Ексклюзив
Віктор Ягун
Для депутатів усіх рівнів і при прийнятті на держслужбу треба запровадити перевірки на поліграфі, - генерал-майор СБУ Ягун
22:49
Артур Герасимов
Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок щодо Артура Герасимова
22:44
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
ППО, повернення дітей та музей Голодомору: Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Трюдо
22:24
Штучний інтелект вперше перевершив у точності традиційні системи прогнозу погоди
22:23
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"Повернулися в часи Януковича": Геращенко заявила, що політичною цензурою телемарафон "будує тоталітарну державу"
21:56
Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО
21:37
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Уряд Чехії заморозив усі державні активи Росії
21:01
Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу
20:55
туризм Росія Єгипет війна в Ізраїлі світ
Одна з найбільших чартерних авіакомпаній РФ припинила рейси в Єгипет
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ просуваються до Токмака. Ворог активізувався на трьох напрямках фронту. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV