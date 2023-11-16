Депресія окупантів у Чорному морі не меншає, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Чорне море помірно штормить. Зараз не такий сильний шторм як був, але все ж таки депресія Чорноморського флоту РФ від цього не меншає. Російські кораблі продовжують перебувати у пунктах базування, при чому якомога далі від Криму. На бойове чергування окупанти виштовхнули два кораблі, яких не шкода, у Чорному та Азовському морях для збору загальної надводної обстановки та патрулювання. Однак зараз їхній основний головний біль, головна задача, - переналаштувати логістику, тому що переїхати – переїхали, а у Криму залишилися ще речі, які їм дуже потрібні, зокрема і системи завантаження "калібрів", - зауважила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Наталя Гуменюк резюмувала, що кораблі окупантів час від часу будуть повертатися до Криму, але, мабуть, кидатимуть на пальцях кого не шкода і хто піде.