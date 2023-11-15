На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один корабель РФ, ракетоносії відсутні

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 15.11.2023 в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

У Азовське море на бойове чергування росіяни вивели один корабель, ракетоносіїв теж немає. Водночас у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до 8 "калібрів".

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 14 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 21 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новосибірська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.