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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один корабель РФ, ракетоносії відсутні

15 листопада, 2023 середа
08:26
Війна з Росією корабель рф

Станом на ранок середи, 15 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російській корабель. Ракетоносії у пунктах базування

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 15.11.2023 в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні. 

У Азовське море на бойове чергування росіяни вивели один корабель, ракетоносіїв теж немає. Водночас у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до 8 "калібрів". 

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 14 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 21 судно, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новосибірська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря. 

Україна
Росія
російська армія
ВМСУ
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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