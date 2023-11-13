"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря
Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новосибірська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря
Про це заявив представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері національного телемарафону "Єдині новини".
За його словами, необхідна для навантаження ракет і обслуговування кораблів російського Чорноморського флоту логістика залишається в окупованому Севастополі.
"Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, бо зараз ворог зіштовхнувся з проблемою відсутності логістики", - пояснив Плетенчук.
Він зазначив, що інтервенти не можуть завантажувати ракети типу "Калібр" у російському місті Новоросійськ, куди ракетоносії були передислоковані з тимчасово окупованого Криму.
Ворог не зможе атакувати рекетами з моря доти, доки ця проблема не буде вирішена.
"Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися. А це для них небезпечно", - додав Плетенчук.
Зокрема він додав, що однією із причин пауз, які росіяни змушені витримувати між ударами, може бути те, що російські війська продовжують накопичувати ракети для атаки по Україні.
- Під час виступу на Другому парламентському саміті Кримської платформи 24 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Чорноморський флот Росії поступово тікає з тимчасово окупованого Криму, а проукраїнські настрої на півострові стають дедалі більш відчутними.
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