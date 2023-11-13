"Ворог зіштовхнувся з проблемою": ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря

Про це заявив представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, необхідна для навантаження ракет і обслуговування кораблів російського Чорноморського флоту логістика залишається в окупованому Севастополі.

"Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, бо зараз ворог зіштовхнувся з проблемою відсутності логістики", - пояснив Плетенчук.

Він зазначив, що інтервенти не можуть завантажувати ракети типу "Калібр" у російському місті Новоросійськ, куди ракетоносії були передислоковані з тимчасово окупованого Криму.

Ворог не зможе атакувати рекетами з моря доти, доки ця проблема не буде вирішена.

"Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися. А це для них небезпечно", - додав Плетенчук.

Зокрема він додав, що однією із причин пауз, які росіяни змушені витримувати між ударами, може бути те, що російські війська продовжують накопичувати ракети для атаки по Україні.