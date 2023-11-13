Через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ, - партизани

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агенти "Атеш" зі складу військових чорноморського флоту Росії передають інформацію, що окупанти перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ.

Партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки російського флоту в порту "Кавказ". Зазначається, що війська надалі будуть доставлені до Новоросійська.

"Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян. Рівно 2 місяці тому було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" у бухті Севастополя. Саме завдяки агентам "Атеш" та простим Севастопольцям це стало можливим", - пояснюють в "Атеш".

Партизани зазначають, що у лавах російського флоту паніка, тому що вони передбачають, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати.

Фото: https://t.me/atesh_ua