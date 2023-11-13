Через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ, - партизани
Росіяни перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ, тому що бояться нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агенти "Атеш" зі складу військових чорноморського флоту Росії передають інформацію, що окупанти перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ.
Партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ та техніки російського флоту в порту "Кавказ". Зазначається, що війська надалі будуть доставлені до Новоросійська.
"Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян. Рівно 2 місяці тому було знищено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" у бухті Севастополя. Саме завдяки агентам "Атеш" та простим Севастопольцям це стало можливим", - пояснюють в "Атеш".
Партизани зазначають, що у лавах російського флоту паніка, тому що вони передбачають, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати.
Фото: https://t.me/atesh_ua
- Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новосибірська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.
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