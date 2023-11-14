РФ утримує у Чорному морі один корабель: ракетоносіїв немає
Станом на ранок вівторка, 14 листопада, російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море один корабель. Ракетоносії відсутні
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 14.11.2023 в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.
У Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, ракетоносіїв немає. У Середземне море росіяни вивели два кораблі, серед них один ракетоносій із загальним залпом до 8 "калібрів".
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 22 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новосибірська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.
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