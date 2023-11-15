ППО, повернення дітей та музей Голодомору: Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Трюдо
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"Оборонна підтримка. Посилення нашої ППО, наших мобільних вогневих груп та захисту від російських дронів. Є конкретні домовленості. Подякував Канаді за незмінне лідерство в санкціях проти Росії. Є нова й важлива канадська ініціатива – коаліція партнерів для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Також обговорили й питання добудови музею Голодомору-геноциду. Канада погодилася допомогти з цим в Україні", - зазначив президент.
Очільник держави також подякував за вагому оборонну та фінансову підтримку з боку Канади. Володимир Зеленський відзначив, що ухвалення багаторічної програми допомоги є дуже важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги.
Сторони також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході.
- Нагадаємо, 10 листопада уряд Трюдо подав запит до парламенту на виділення близько $385 млн для військової підтримки України.
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