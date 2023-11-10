Уряд Трюдо подав запит до парламенту на виділення близько $385 млн для військової підтримки України

Про це повідомляє Укрінформ.

У бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад йдеться про запит на виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол. США) на військову допомогу Україні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на “надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків”.

Зокрема, у документ включено близько 38,5 млн дол. США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол. США на міграційну програму “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки”.