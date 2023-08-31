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ППО прикриває лише Москву: в ISW пояснили причини успіху атаки дронів у Пскові

31 серпня, 2023 четвер
05:08
Війна з Росією Псков, вибухи

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, йдеться у звіті ISW.

Повідомляється, що українські сили знищили чотири російські літаки Іл-76 під час удару безпілотників по російському летовищу в Псковській області в ніч з 29 на 30 серпня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що в результаті удару БПЛА було знищено 4 російські Іл-76, і, можливо, пошкоджено ще 2 літаки на аеродромі Псков, але не прокоментували характер удару і не взяли на себе відповідальність за нього.

Геолоковані кадри та російські джерела підтвердили факт удару та знищення як мінімум двох російських літаків Іл-76.

Російські "воєнкор" стверджують, що по аеродрому Пскова було завдали удару понад 2о українських дронів.

Російські джерела, у тому числі в Міноборони РФ, заявили, нібито системи ППО та РЕБ також збивали безпілотники над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, нібито російська ППО відбила масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу (великому адміністративному округу, що включає Москву, але не Псков). Також він розповів, що принаймні один із БПЛА прямував у бік Москви, що, можливо, дозволяє припустити, що російська влада могла спочатку вважати, що ЗСУ нібито мали намір завдати удару по Москві або регіону навколо неї.

Експерти вважають, що російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви, та "якось не помітили незвичайно велику кількість українських дронів, які, як повідомляється, завдали удару по аеродрому Пскова".

Також у публікації йдеться, що безпілотники, збиті російською ППО над шістьма іншими областями, швидше за все, прямували до Москви або Псковської області та, ймовірно, не були частиною ймовірних зусиль України щодо ударів по цілях в інших областях РФ.

Російські пропагандисти та "воєнкори" розкритикували сили РФ за їхню нездатність захистити російську територію та військові об'єкти, одночасно критикуючи нещодавні зусилля Міноборони щодо цензури. Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що український удар по аеродрому Псков свідчить про те, що російська ППО не адаптувалася до захисту від ударів українських безпілотників, що повторюються, на відміну від того, як адаптувалася російська ППО в окупованому Криму. "Воєнкор" також розкритикував російську владу за те, що вона не тримає дорогі військові літаки в ангарах.

Інший відомий російський військовий блогер висловив занепокоєння тим, що на заході РФ не буде безпечних місць через технічні можливості України, що зростають, та припустив, що російські сили повинні враховувати це при забезпеченні безпеки військових і стратегічних об'єктів.

Проте інший "воєнкор" зазначив, що вимоги до російської влади щодо забезпечення безпеки та захисту аеродромів знаходяться на "якісно іншому рівні" порівняно з тим, що було раніше.

Російські джерела також піддали сумніву нещодавні зусилля Міноборони РФ щодо цензури, наголосивши на необхідності правдивості та чесності у висвітленні нібито українських ударів по території Росії, включаючи одного російського "воєнкора", який розкритикував офіційні російські телеканали за те, що вони не повідомляли про українські удари.

Відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив своє обурення у відповідь на удар безпілотника та розкритикував російську еліту, яка закликає Кремль "заморозити" війну проти України та вести переговори, аби врятувати російську економіку.

  • Нагадаємо, у ніч на 29 серпня у Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76
ППО
безпілотник
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