ППО вночі збила три ударні дрони та чотири російські крилаті ракети
Вночі 4 червня сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири російські крилаті ракети і три ударні дрони
Про це у telegram повідомляють Повітряні сили.
"Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що з 01:00 по 04:00 4 червня ворог застосував п’ять іранських ударних БПЛА Shahed із Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які були випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
- У ніч на неділю, 4 червня, російська армія атакувала Україну ракетами, які були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе