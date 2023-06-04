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Нічна атака армії РФ на Київ: ППО знищила ракети на дальніх підступах

4 червня, 2023 неділя
08:03
Війна з Росією ППО

Вночі на неділю, 4 червня, російська армія атакувала Україну ракетами, які були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА

Про це повідомили у telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі – навіть у святу Трійцю московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Зазначається, що вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА.

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"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Попко також подякував нашій протиповітряній обороні за збережені життя. 

  • Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
  • У ніч на 2 червня російська армія знову атакувала Київ. ППО збила понад 30 повітряних цілей.
  • Ввечері суботи, 3 червня, російські терористи завдали удару по житловому будинку у Дніпропетровській області.
зброя
ППО
Київщина
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
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2023, неділя
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