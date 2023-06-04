Нічна атака армії РФ на Київ: ППО знищила ракети на дальніх підступах
Вночі на неділю, 4 червня, російська армія атакувала Україну ракетами, які були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА
Про це повідомили у telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.
"Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі – навіть у святу Трійцю московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
Зазначається, що вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА.
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"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, Попко також подякував нашій протиповітряній обороні за збережені життя.
- Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- У ніч на 2 червня російська армія знову атакувала Київ. ППО збила понад 30 повітряних цілей.
- Ввечері суботи, 3 червня, російські терористи завдали удару по житловому будинку у Дніпропетровській області.
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