Нічна атака армії РФ на Київ: ППО знищила ракети на дальніх підступах

Про це повідомили у telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі – навіть у святу Трійцю московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Зазначається, що вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БПЛА.

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"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Попко також подякував нашій протиповітряній обороні за збережені життя.