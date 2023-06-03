Зеленський сказав, що для захисту України потрібно 50 батарей Patriot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot. Тільки тоді армія РФ втратить можливість залякувати мільйони людей
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зеленський наголосив, що американська ЗРК Patriot - це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет, тому Україні потрібно більше таких систем.
"На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі - це Patriot. Це навчила ця війна", - сказав президент.
Окрім цього, він також зазначив, що наявність в Україні ЗРК Patriot просто вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.
"Реальність наступна: 50 батарей Patriot - і в більшості люди не будуть гинути", - додав глава держави.
- Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- У ніч на 2 червня російська армія знову атакувала Київ. ППО збила понад 30 повітряних цілей.
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