Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зеленський наголосив, що американська ЗРК Patriot - це єдина зброя, яка наразі може збивати деякі види російських ракет, тому Україні потрібно більше таких систем.

"На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі - це Patriot. Це навчила ця війна", - сказав президент.

Окрім цього, він також зазначив, що наявність в Україні ЗРК Patriot просто вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів мирних людей.

"Реальність наступна: 50 батарей Patriot - і в більшості люди не будуть гинути", - додав глава держави.