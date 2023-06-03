У Дніпровському районі прогримів вибух. Постраждали троє дітей, під завалами будинку перебувають люди
Ввечері суботи, 3 червня, російські терористи завдали терористичного удару по Дніпровському районі Дніпропетровської області
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
О 22:43 з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще перебувають люди.
"Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє - діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Майже всі поранені ушпиталені. Стан - середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога", - пишуть в ОВА.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання.
О 21:49 стало відомо, що росіяни завдали удару по цивільних у Підгородненській громаді Дніпровського району.
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