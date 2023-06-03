Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

О 22:43 з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще перебувають люди.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. З-поміж них троє - діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Майже всі поранені ушпиталені. Стан - середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надається вся необхідна допомога", - пишуть в ОВА.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання.

О 21:49 стало відомо, що росіяни завдали удару по цивільних у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Пошкоджений 2-поверховий житловий будинок

Повітряну тривогу оголосили о 20:34