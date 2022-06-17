ППО Запоріжжя знешкодила російську ракету над Вільнянщиною
У небі над Запорізькою областю українська протиповітряна оборона знешкодила російську ракету
Про це інформує Запорізька ОВА.
Зазначається, що близько 10:00 17 червня протиповітряна оборона Запорізької області упсішно знешкодила російську ракету над Вільнянщиною.
Деталі уточнюються.
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