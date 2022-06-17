Про це інформує Запорізька ОВА.

Зазначається, що близько 10:00 17 червня протиповітряна оборона Запорізької області упсішно знешкодила російську ракету над Вільнянщиною.

Деталі уточнюються.

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