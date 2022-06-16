Давайте зберемо  кошти для придбання тепловізорів та приладів нічного бачення десантникам та штурмовикам 80 бригади

Можливість бачити ворога вночі чи захованим також зберігає життя нашим захисникам.

"Бійці 80 бригади звернулися з проханням допомогти їм придбати тепловізори, щоб краще ідентифіковувати ворога та прилади нічного бачення для водіїв, щоб мати змогу швидко та ефективно здійснювати перевезення.

Обладнання є недешевим, тому придбати його окремим громадянам складно, але якщо читачі та глядачі Еспресо докладуться, то разом ми зможемо швидко допомогти нашим захисникам", — говорить Ірина Коваль, телеведуча і волонтерка.

Захисникам потрібні два тепловізори та 4 прилади нічного бачення з кріпленнями на шоломи. Їх вартість становить 210 000 грн.

Кожна ваша гривня працюватиме для перемоги!

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