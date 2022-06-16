Давайте зберемо кошти для придбання тепловізорів та приладів нічного бачення десантникам та штурмовикам 80 бригади
Сьогодні 80-та окрема десантно-штурмова бригада стримує атаки російської армії на Донбасі. Щодня наші захисники дають відсіч агресорам, знищуючи техніку та живу силу ворога. Щоб зменшити наші втрати допомогти українським воїнам більш ефективно боротися, потрібне спеціальне обладнання
Можливість бачити ворога вночі чи захованим також зберігає життя нашим захисникам.
"Бійці 80 бригади звернулися з проханням допомогти їм придбати тепловізори, щоб краще ідентифіковувати ворога та прилади нічного бачення для водіїв, щоб мати змогу швидко та ефективно здійснювати перевезення.
Обладнання є недешевим, тому придбати його окремим громадянам складно, але якщо читачі та глядачі Еспресо докладуться, то разом ми зможемо швидко допомогти нашим захисникам", — говорить Ірина Коваль, телеведуча і волонтерка.
Захисникам потрібні два тепловізори та 4 прилади нічного бачення з кріпленнями на шоломи. Їх вартість становить 210 000 грн.
Кожна ваша гривня працюватиме для перемоги!
Долучитися до збору коштів можна в будь-який зручний для вас спосіб:
- картка Приватбанку Ірина Коваль 5168745022262494
- Монобанк Ірина Коваль 5375411504682498
- PayPal: [email protected]
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