Про це інформує в телеграмі Протиповітряні сили ЗСУ.

"З 08:40 по 08:58 12 жовтня на Півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника", – пишуть в пресслужбі.

Повідомляється, що збиті вертольоти, імовірно, Ка-52 – здійснювали підтримку вогнем піхоту армії РФ на південному напрямку.

Один вертоліт впав на деокупованій від рашистів території, решта – за лінією фронту.

"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" – додають в повідомленні.

Раніше у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України.

Сили і засоби протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' упродовж 10-12 жовтня знищили 11 ворожих безпілотників та 8 крилатих ракет.

Бійці 109-го батальйону 10-ї ОГШБр спільно з 43-ю бригадою знищили партію ворожих боєприпасів та мін.