ППО збила за 18 хвилин щонайменше чотири ударних вертольоти армії РФ
Уранці 12 жовтня на Півдні Протиповітряна оборона за 18 хвилин збила щонайменше чотири ударних вертольоти російської армії
Про це інформує в телеграмі Протиповітряні сили ЗСУ.
"З 08:40 по 08:58 12 жовтня на Півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника", – пишуть в пресслужбі.
Повідомляється, що збиті вертольоти, імовірно, Ка-52 – здійснювали підтримку вогнем піхоту армії РФ на південному напрямку.
Один вертоліт впав на деокупованій від рашистів території, решта – за лінією фронту.
"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" – додають в повідомленні.
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