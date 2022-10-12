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Війна з Росією: хроніка
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ППО збила за 18 хвилин щонайменше чотири ударних вертольоти армії РФ

12 жовтня, 2022 середа
13:30
війна з Росією На фото вертоліт Ка-52

Уранці 12 жовтня на Півдні Протиповітряна оборона за 18 хвилин збила щонайменше чотири ударних вертольоти російської армії

Про це інформує в телеграмі Протиповітряні сили ЗСУ.

"З 08:40 по 08:58 12 жовтня на Півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника", – пишуть в пресслужбі.

Повідомляється, що збиті вертольоти, імовірно, Ка-52 – здійснювали підтримку вогнем піхоту армії РФ на південному напрямку.

Один вертоліт впав на деокупованій від рашистів території, решта – за лінією фронту.

"Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!" – додають в повідомленні.

  • Раніше у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України.
  • Сили і засоби протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' упродовж 10-12 жовтня знищили 11 ворожих безпілотників та 8 крилатих ракет. 
  • Бійці 109-го батальйону 10-ї ОГШБр спільно з 43-ю бригадою знищили партію ворожих боєприпасів та мін.  

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ППО
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
окупанти
протиповітряна оборона
деокупація України
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