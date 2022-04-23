ППО збили дві ракети, які також цілили по цивільних об'єктах Одеси, - ОВА
23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Силами протиповітряної оборони були збиті дві ракети
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Під час удару нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити дві ракети, які також цілили по цивільних об'єктах. Загроза повторного ракетного удару все ще зберігається. Ми ніколи цього не пробачимо і помстимося за всіх", - сказав Марченко.
Через ракетний обстріл Одеси загинули восьмеро людей, 18 – поранені. Серед убитих - тримісячна дитина.
"Хочу наголосити, що єдина мета даної атаки - це терор мирного населення Одещини.І Росія є нічим не іншим, як державою-терористом. Для нелюдей давно вже немає нічого святого і цей удар в черговий раз показав їхнє справжнє обличчя", - додав голова ОВА.
Очільник області закликав людей бути обережними, не ігнорувати сигнали тривоги, дотримуватись вимог комендантської години та не скупчуватись у місцях проведення Великодніх богослужінь.
Станом на 23:00 оперативне командування "Південь" повідомило, що в період з 14 до 15 години було збито 3 з 8 ворожих ракет та два безпілотники. По Одесі завдавали удару з літаків стратегічної авіації ТУ-95 Росії з напрямку Каспійського моря.
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